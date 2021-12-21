ВОЗ рекомендовала новую вакцину от COVID для экстренного применения

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала вакцину от коронавируса Nuvaxovid компании Novavax для экстренного использования. Этот препарат стал десятым по счету в перечне одобренных для применения в условиях пандемии, говорится в опубликованном сегодня заявлении организации, сообщает ТАСС.

"Всемирная организация здравоохранения включила в список использования в экстренных случаях (вакцину) Nuvaxovid после ее оценки и утверждения Европейским агентством лекарственных средств", - говорится в пресс-релизе.

Подчеркивается, что Nuvaxovid, как и одобренная ВОЗ для экстренного применения 17 декабря вакцина Covovax, "используют аналогичные технологии". Обе они должны применяться двумя дозами и храниться при стабильной температуре от 2 до 8 градусов Цельсия.

По данным ВОЗ на 20 декабря, в мире с начала пандемии были зарегистрированы 273 900 334 подтвержденных случая заражения коронавирусом и 5 351 812 летальных исходов. В мире сделано в общей сложности 8 387 658 165 прививок от коронавируса.-0-