ВОЗ рекомендовала прививаться от коронавируса двумя дозами одной вакцины

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВОЗ рекомендует делать прививку от коронавируса двумя дозами одной вакцины, поскольку последствия применения разных вакцин пока не изучены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен.

Она сообщила, что имеются данные только о возможности "смешанной" иммунизации в случае применения дозы вакцины американской компании Pfizer после того, как первая прививка была сделана вакциной британско-шведской компании AstraZeneca. "Мы имеем на этот счет разрешительную рекомендацию", - пояснила О'Брайен.

"Однако, помимо этого случая, у нас пока нет данных относительно того, сохранится ли иммунная реакция в случае смешанного графика вакцинации, а также будет ли его применение безопасно", - подчеркнула она. "Исследования продолжаются, и мы ожидаем получить данные на этот счет в ближайшие месяцы", - продолжила руководитель департамента ВОЗ. "На настоящий же момент мы по-прежнему рекомендуем, чтобы в тех случаях, когда требуются две дозы, применялась одна и та же вакцина для обеих доз", - констатировала она.

На вопрос о длительности действия защиты от коронавируса при вакцинации О'Брайен не дала прямого ответа, отметив, что "идут исследования" в этой сфере. Она напомнила, что вакцины от COVID-19 были разработаны лишь "около года назад", поэтому "требуется время, чтобы провести мониторинг" и среди прочего выяснить, как долго сохраняются антитела.-0-