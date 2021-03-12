ВОЗ рекомендовала вакцину от коронавируса Janssen для экстренного применения

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала для экстренного применения вакцину от коронавируса компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson. Об этом говорится в распространенном сегодня в Женеве сообщении ВОЗ, сообщает ТАСС.

"ВОЗ включила вакцину Ad26.COV2.S от COVID-19, разработанную Janssen (Johnson & Johnson), в список препаратов для экстренного применения во всех странах и для международного механизма обеспечения доступа к вакцинам COVAX", - говорится в сообщении.

Во Всемирной организации здравоохранения напомнили, что эту вакцину ранее одобрило Европейское агентство лекарственных средств, о чем было объявлено 11 марта.

До настоящего времени в списке препаратов ВОЗ, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19, значились только вакцина Comirnaty, разработанная совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, а также два варианта вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

COVAX - международный механизм, призванный содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами, в нем участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере так называемые финансируемые государства. Согласно озвученным ранее планам, в рамках механизма к концу текущего года должно быть произведено и равномерно распределено по всему миру 2 млрд доз вакцины.-0-