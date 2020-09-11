ВОЗ считает, что COVID-19 можно взять под контроль в течение пары лет

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не знает, когда завершится пандемия COVID-19. Однако она исходит из того, что человечеству удастся взять под контроль эту болезнь в течение пары лет, сообщает ТАСС.

ВОЗ называет пандемией "распространение нового заболевания в мировых масштабах". До 11 марта организация расценивала вспышку COVID-19 как эпидемию с многочисленными очагами.

"На настоящий момент мы не знаем, когда завершится пандемия, однако считаем возможным, что при наличии глобальных усилий и применении современных технологий эту пандемию можно будет взять под контроль в течение пары лет", - отметила пресс-служба ВОЗ, подчеркнув, что странам следует "сосредоточить внимание на четырех приоритетах": предотвращении проведения мероприятий, способных вызвать распространение инфекции, создании условий, в которых население могло бы "защищать себя само", поддержании основных служб здравоохранения и защите уязвимых групп населения, включая пожилых людей и людей с ослабленным здоровьем.

ВОЗ считает, что за время пандемии коронавирус не стал более заразным.

Организация также добавила, что, хотя SARS-CoV2 "все еще является новым вирусом, о нем уже многое известно, эту информацию можно использовать для эффективного реагирования" на пандемию.

В ВОЗ разработано руководство, касающееся "исключительного разрешения к применению вакцин и другой продукции в чрезвычайных ситуациях".-0-