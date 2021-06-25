ВОЗ: штамм коронавируса "Дельта" присутствует не менее чем в 85 странах

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25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разновидность коронавируса "Дельта" присутствует в настоящее время по меньшей мере в 85 государствах, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса, сообщает ТАСС.
"Дельта" является наиболее заразной разновидностью из выявленных вариантов COVID-19. Он обнаружен по меньшей мере в 85 странах и быстро распространяется среди невакцинированного населения", - сказал глава ВОЗ.-0-