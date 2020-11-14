ВОЗ снова фиксирует рекордное число заражений коронавирусом за сутки в мире

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за 24 часа увеличилось более чем на 657 тыс. и превысило 53,16 млн. Это новый максимум роста заболеваемости за сутки с начала пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные Всемирной организацией здравоохранения.

Всего с начала пандемии в мире зафиксировано более 53 164 803 случаев заражения COVID-19. Число летальных исходов выросло за сутки почти на 9 797, достигнув 1 300 576.

Более 43% случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Европейский регион (около 285 тыс.), на втором месте находятся Северная и Южная Америка (более 269 тыс.), на третьем - Юго-Восточная Азия (55,5 тыс.).-0-