ВОЗ сообщила, что заболеваемость COVID-19 в мире стабилизировалась

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость коронавирусом в мире за последние две недели "стабилизировалась на очень высоком уровне". Об этом заявил в ходе транслировавшегося в понедельник в Twitter сеанса вопросов и ответов директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Такую информацию сообщает ТАСС.

"Если посмотреть на график за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне", - сказал он. За минувшую неделю в мире было зарегистрировано около 2,6 млн случаев заражения COVID-19 и около 54 тыс. случаев с летальным исходом.

По словам Райана, сейчас эпидемиологическая ситуация в мире "лучше, чем 2-3 месяца назад". Вместе с тем, хотя в некоторых странах и регионах отмечено резкое снижение заболеваемости, в других государствах она быстро растет. Это происходит, отметил директор программы, в силу различных факторов, среди которых появление новых, более заразных штаммов коронавируса, смягчение пандемических ограничений в странах и расширение контактов между людьми.

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове охарактеризовала эпидемиологическую картину в мире как "неоднозначную". В частности, в регионе Северной и Южной Америки зафиксировано снижение числа новых случаев инфицирования (на 13%), а во всех других регионах - увеличение. За последние семь дней в Европе заболеваемость выросла почти на 28%, в Африке - на 15%, в Западно-Тихоокеанском регионе - на 10%, в Восточном Средиземноморье - на 9%, в Юго-Восточной Азии - на 7%.

"По меньшей мере в 20 странах мира отмечен резкий рост заболеваемости", - продолжила ван Керкхове. В целом в мире число заболевших за минувшую неделю, согласно статистике, несколько выросло по сравнению с предшествующей неделей, а число смертей, наоборот, уменьшилось. По словам эксперта, более высокая смертность зарегистрирована на прошлой неделе в Африке, Европе и Западно-Тихоокеанском регионе, тогда как в других регионах отмечено снижение числа летальных исходов.-0-