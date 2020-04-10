ВОЗ сообщила о первом с февраля случае лихорадки Эбола в ДР Конго

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения сообщила о новом случае лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, проинформировал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в Twitter, сообщает БЕЛТА.

"После 52 дней без заболеваний группы экспертов по наблюдению и реагированию на местах подтвердили новый случай Эболы в ДР Конго", - написал Тедрос Адханом Гебрейесус.

В связи с этим ВОЗ созывает встречу комитета по чрезвычайным ситуациям в ДР Конго.

"К сожалению, это означает, что правительство не сможет объявить о прекращении вспышки Эбола в понедельник (13 апреля), как ожидалось", - проинформировал глава ВОЗ.-0-