ВОЗ сообщила о почти 230 тыс. случаев заражения коронавирусом в мире за сутки

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в мире за сутки возросло почти на 230 тыс. Согласно опубликованным 20 июля данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество смертей приблизилось к 604 тыс.

По состоянию на 11:00 20 июля в мире были зарегистрированы 14 348 858 (+229 780 за сутки) инфицированных и 603 691 умерший (+5 111 за сутки). Днем ранее было выявлено 166 735 случаев заражения и 4 496 смертей.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по количеству инфицированных - 7 584 675 (+133 573 за сутки). За сутки умерли 3 107 (309 309 всего с начала эпидемии). В Европе зарегистрировано 3 079 218 заразившихся (+17 145 за сутки) и 207 535 умерших (+490).

Третье место по количеству заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия. Там количество инфицированных достигло 1 436 141 (+44 734 за сутки), зафиксировано 34 388 смертей (+ 845 человек).

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 3 685 460. Далее следуют Бразилия (2 074 860), Индия (1 118 043), Россия (777 486), ЮАР (364 328), Перу (349 500), Мексика (338 913), Чили (330 930), Великобритания (294 796) и Иран (273 788).-0-