ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID-19 на 4% за неделю

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 16 млн человек заразились коронавирусом за минувшую неделю, более 74 тыс. умерли. Число новых случаев инфицирования снизилось на 19% по сравнению с предшествующими семью днями, а число летальных исходов выросло на 4%, сообщает ТАССсо ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Увеличение числа заболевших по сравнению с предыдущей неделей выявлено в Западно-Тихоокеанском регионе (на 19%). В других пяти регионах ВОЗ заболеваемость заметно снизилась. снижение зафиксировано в Юго-Восточной Азии (на 37%), Америке (на 32%) и Африке (на 30%). В Европе, на которую приходится 60% всех новых случаев инфицирования в мире за неделю, этот показатель уменьшился на 16%. Смертность выросла в Восточном Средиземноморье (на 38%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 27%), Африке (на 14%), Америке (на 5%) и Европе (на 1%). В то же время в Юго-Восточной Азии она уменьшилась на 9%.

О самом большом числе инфицированных за неделю предоставила информацию Россия (1 323 391). Далее идет Германия (1 322 071), США (1 237 530), Бразилия (1 009 678) и Франция (979 228). В США за семь дней зарегистрировано больше всего умерших (17 225). Далее следуют Индия (6 686), Бразилия (6 658), Россия (4 834) и Мексика (2 530).

По данным ВОЗ, ей предоставили сведения о 412 351 279 заболевших и 5 821 004 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 1 469 326, смертельных исходов - на 7 351.-0-