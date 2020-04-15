ВОЗ: стартовали клинические испытания трех вакцин от коронавируса, еще более 70 - в разработке

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сегодня на брифинге в Женеве сообщил о начале клинических испытаний трех вакцин от коронавируса, сообщает ТАСС.

"Уже начались клинические испытания трех вакцин, еще более 70 находятся в процессе разработки. Мы сотрудничаем с партнерами в целях ускорения разработки, производства и распределения вакцин", - сказал гендиректор.

Как информировал глава ВОЗ, активно ведется работа и над лекарственными средствами. "Более 90 стран присоединились или выразили интерес в участии в программе солидарности (Solidarity Trial)", - отметил гендиректор. По его словам, в исследовании примут участие более 900 пациентов. Цель состоит в оценке безопасности и эффективности четырех лекарств и комбинаций лекарств.

"Мы продолжим работать со всеми странами и партнерами, служить людям с неослабевающей приверженностью науке, решениям и солидарности", - пообещал Тедрос Аданом Гебрейесус.-0-