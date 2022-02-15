ВОЗ: страны с высоким уровнем вакцинации быстро прошли волну омикрона

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны с высоким уровнем вакцинации против COVID-19 быстро прошли волну омикрона, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге на брифинге для русскоязычной прессы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация не везде одинакова, однако страны с высоким уровнем вакцинации уже прошли волну омикрона", - сказал Ханс Клюге.

Он подчеркнул, что в странах региона, которые имеют высокий уровень вакцинации, волна омикрона привела к очень быстрому росту числа случаев заболевания, которые оказали лишь краткосрочную нагрузку на госпитальное звено. "Во многих странах отделения интенсивной терапии не подверглись такому большому стрессу, ведь пациенты, которые нуждаются в специализированном лечении, - это как раз те люди, которые не прошли вакцинацию", - подчеркнул Ханс Клюге.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ выразил надежду, что подобных успехов в плане обеспечения высокого охвата вакцинацией, особенно уязвимых групп населения, удастся добиться во всех странах.

"Омикрон распространяется так быстро, что самостоятельное тестирование, самоизоляция становятся очень важными. И только сочетание лидерства правительства и ответственности граждан дает нам шанс, что острая фаза пандемии будет остановлена к концу года. Затем вирус с большой долей вероятности вернется, возможно и появление мутирующих вариантов", - добавил Ханс Клюге.

Что касается вакцинации против COVID-19, то эксперты ВОЗ подчеркивают ее безопасность. Нет никаких дополнительных рисков, которые связаны и с бустерной вакцинацией. Иммунный ответ со временем ослабевает, но в отношении омикрона это происходит быстрее, поэтому использование бустерных доз очень важно, особенно в наиболее уязвимых группах, отмечают эксперты.-0-