ВОЗ: в Афганистане резко возросла заболеваемость корью

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила обеспокоенность резким увеличением числа случаев кори в Афганистане. Как заявил в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, заболеваемость и смертность от этой болезни выросли в стране на 18% в течение недели с 24 по 30 января и на 40% - с 31 января по 6 февраля, передает ТАСС.

"Корь - эндемическое заболевание в Афганистане. После периода низкого распространения в 2019 и 2020 годах число случаев кори выросло с конца июля 2021 года во всех провинциях. При этом наиболее высокие темпы были зафиксированы за последние четыре недели", - отметил Линдмайер.

По его словам, заболеваемость и смертность выросли на 18% в течение недели, начавшейся 24 января, и на 40% - в течение недели, начавшейся 31 января.

С 1 января 2020 года по 29 января 2021-го было зарегистрировано 35 319 случаев заболевания с подозрениями на корь и 156 летальных исходов. Лабораторным путем болезнь была подтверждена у 3221 человека: причем 91% заболевших и 97% умерших - это дети в возрасте до пяти лет. "Хотя число смертей относительно невелико, быстрый рост числа заболевших в январе 2022 года предполагает, что число смертей резко увеличится в ближайшие недели", - подчеркнул Линдмайер.

Он отметил, что такой рост вызывает особое беспокойство ввиду крайне высокого уровня недоедания в Афганистане. "Недоедание ослабляет иммунитет, делая людей, и в особенности детей, более уязвимыми перед заболеванием и смертью от таких болезней, как корь", - сказал официальный представитель ВОЗ. Он сообщил, что в декабре 2021 года в Афганистане была проведена кампания по иммунизации, в ходе которой в наиболее затронутых болезнью провинциях от кори были привиты 1,5 млн детей. В настоящее время ВОЗ помогает разработать план более широкой кампании по иммунизации в ответ на вспышку кори, сказал Линдмайер. Предполагается, что эта кампания стартует в мае или, если это будет возможно, раньше и позволит вакцинировать более 3 млн юных афганцев.

Корь - одно из самых заразных вирусных заболеваний. Она считается детской болезнью, однако ей подвержены и взрослые. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Корь опасна такими осложнениями, как отит, менингит и энцефалит. Она может привести к смертельному исходу. Согласно оценкам специалистов, за последние 20 лет в мире удалось предотвратить благодаря вакцинации более 30 млн смертей от этой болезни. Смертность упала с примерно 1 млн летальных исходов в 2000 году до 60 тыс. в 2020-м.-0-