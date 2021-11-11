ВОЗ: в Африке лишь 6,6% населения вакцинировано от коронавируса

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Африки продолжают испытывать трудности в доступе к вакцинам от коронавируса, в результате прививки от COVID-19 получило лишь 6,6% населения континента. Об этом заявила в четверг глава африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти, сообщает ТАСС.

"Через девять месяцев после начала в Африке кампании вакцинации против COVID-19 мы еще очень далеки от того, чтобы защитить даже наиболее уязвимые группы населения. На текущий день только 6,6% населения Африки вакцинировано от коронавируса по сравнению с 40% во всем мире", - отметила Матшидисо Моэти.

Она также подчеркнула, что коронавирус продолжает представлять собой серьезную угрозу для жителей Африки. Сообщается, что всего с начала пандемии в странах Африки зафиксировано 8 531 720 случаев заражения коронавирусом и 219 314 летальных исходов.-0-