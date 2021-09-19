ВОЗ: в Африке только 13 стран вакцинировали от COVID-19 более 10% населения

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поставленную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) цель - вакцинировать в каждой стране Африки от коронавируса к концу текущего месяца 10% населения - выполнили пока только 13 государств континента из 54. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ВОЗ, опубликованное сегодня на официальном портале организации.

"13 стран Африки смогли справиться с задачей по вакцинации населения от COVID-19, - говорится в сообщении. - Между тем существующая нехватка вакцины серьезно замедляет прививочную программу в многочисленных регионах континента".

По опубликованным данным, наибольшее число вакцинированных по отношению к общему населению насчитывается на Сейшельских островах - 72%. Далее следуют Маврикий (55% вакцинированных), Марокко (44%), Тунис (21%), Коморские острова и Кабо-Верде по 18%. На юге Африки в Зимбабве и Ботсване получили прививки 13% населения, в ЮАР - 12%.

Глава африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти заявила 16 сентября, что Африка значительно отстает от других частей мира по вакцинации. Во многом это следствие нехватки на континенте вакцины от COVID-19. По ее словам, число полностью привитых жителей Африки составляет всего лишь 50 млн, или 3,6% населения континента.-0-