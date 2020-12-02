ВОЗ: в ближайшие 3-6 месяцев в мире будет не хватать вакцин от COVID-19

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мире будет недостаточно вакцин против коронавируса в ближайшие 3-6 месяцев. Об этом сегодня во время сессии вопросов и ответов в Twitter Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил директор ее Программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщает ТАСС.

Эксперт предупредил о возможном возникновении новой волны коронавируса до того, как появится вакцина. Поэтому, по его словам, необходимо соблюдать превентивные санитарные меры.

Ранее официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич сообщил, что, как ожидается, вакцины от коронавируса начнут поступать в страны во втором или третьем квартале 2021 года. Впрочем, ограниченное количество вакцин может быть доступно и в первые месяцы будущего года. По словам официального представителя, в этом случае потребуется отдать приоритет уязвимым группам, таким как работники здравоохранения и пожилые люди.-0-