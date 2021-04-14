ВОЗ: в мире число заразившихся коронавирусом за неделю превысило 4,5 млн

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 4,5 млн случаев заражения коронавирусом выявлено в мире на минувшей неделе, заболеваемость выросла на 11% по сравнению с предыдущими семью днями. Такая информация опубликована в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

"В глобальном плане седьмую неделю подряд продолжался рост заболеваемости коронавирусом. На прошлой неделе поступили сообщения более чем о 4,5 млн новых случаев, - говорится в бюллетене. - За семь дней умерли более 76 тыс. человек, что на 7% больше, чем за предыдущие семь дней".

С 5 по 11 апреля в мире зарегистрированы 4 550 837 инфицированных и 76 773 смертельных случая. 11 апреля всего насчитывалось 135 057 587 случаев заражения и 2 919 932 летальных исхода.

Заметный рост заболеваемости в Юго-Восточной Азии (на 63%) и Восточном Средиземноморье (на 22%). В Африке он снизился на 14%, а в Европе - на 4%. Смертность возросла в Западно-Тихоокеанском регионе на 189%, Юго-Восточной Азии - на 47%, Восточном Средиземноморье - на 19%, Европе - на 7%. При этом она сократилась в Африке (на 5%) и в Северной и Южной Америке (на 2%).-0-