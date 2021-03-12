ВОЗ: в мире не зафиксировано ни одной смерти от вакцин против коронавируса

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мире сделано более 268 млн прививок от коронавируса, на настоящий момент не зафиксировано ни одной смерти от вакцин. Об этом заявляют во Всемирной организации здравоохранения, комментируя приостановку Данией, Исландией, Италией и Норвегией использования вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета после появления данных об образовании тромбов у привившихся, сообщает ТАСС.

"По состоянию на 9 марта с начала пандемии было прописано более 268 млн доз вакцин от COVID-19, согласно данным, поступившим в ВОЗ от национальных правительств. До сегодняшнего дня не было выявлено ни одного случая смерти, вызванного вакцинами от COVID-19", - сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич.

По словам представителя ВОЗ, организация в курсе того, что в качестве меры предосторожности несколько стран в Европейском союзе приостановили использование конкретной партии вакцины AstraZeneca на основе сообщений о нарушениях свертываемости крови у привившихся вакциной из этой партии. Тарик Яшаревич добавил, что это решение принято в качестве меры предосторожности до того момента, пока не завершится полное расследование.

Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин систематически рассматривает сообщения, касающиеся безопасности вакцин, и проводит встречи каждые две недели. Комитет тщательно изучает нынешние сообщения по поводу вакцины AstraZeneca. "Как только ВОЗ получит полное понимание этих событий, общественность будет ознакомлена с полученными результатами и любыми изменениями в текущих рекомендациях", - сказал Тарик Яшаревич.

Официальный представитель ВОЗ подчеркнул, что вакцинация от COVID-19 не снизит смертность, вызываемую иными причинами. "Смерти из-за других причин продолжатся, в том числе после вакцинации, но не имея к ней отношения", - заключил Тарик Яшаревич.

Ранее сообщалось, что Дания и ряд других стран приостановили применение вакцины AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у привившихся. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало продолжить использование данного препарата, обратив внимание на отсутствие указаний на то, что к осложнениям привела именно вакцинация. По данным EMA, по состоянию на 10 марта на территории Европейской экономической зоны было зарегистрировано 30 случаев тромбоэмболических осложнений среди около 5 млн людей, которым была введена вакцина AstraZeneca.-0-