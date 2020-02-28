ВОЗ: в мире разрабатывается более 20 вакцин от нового коронавируса

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировые специалисты в настоящее время разрабатывают более 20 вакцин от нового коронавируса, заявил сегодня на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

"Более 20 вакцин находятся сейчас в процессе разработки, несколько терапевтических средств проходят клинические испытания", - рассказал гендиректор ВОЗ. По его словам, первые результаты ожидаются через несколько недель.

Эпидемиологи организации отслеживают изменения постоянно, и теперь повышена оценка риска распространения и риска воздействия COVID-19 до очень высокого на глобальном уровне. Ранее в организации оценивали риск распространения вируса как просто высокий.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, в Китае зафиксировано 2788 летальных исходов, выздоровели более 36 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тыс.-0-