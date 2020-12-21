ВОЗ: в мире за сутки выявлено более 575 тыс. случаев заражения коронавирусом

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество пациентов, у которых выявлен COVID-19, в мире превысило 75,7 млн. За сутки этот показатель возрос более чем на 575 тыс, свидетельствуют опубликованные 21 декабря данные Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, по состоянию на 19:58 21 декабря в ВОЗ поступили сведения о 75 704 857 инфицированных и 1 690 061 умершем. Число заразившихся возросло на 575 551, умерших - на 9 267.

Более 50% всех случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (303 116), на втором месте - регион Европы (193 889), на третьем - Юго-Восточная Азия (35 877).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 17 515 091. Далее следуют Индия (10 055 560), Бразилия (7 213 155), Россия (2 877 727), Франция (2 431 237), Великобритания (2 040 151), Италия (1 953 185), Испания (1 797 236), Аргентина (1 537 169), Германия (1 510 652), Колумбия (1 496 062) и Мексика (1 313 675).-0-