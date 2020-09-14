ВОЗ: вакцина от коронавируса не завершит пандемию

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В европейском представительстве ВОЗ заявили, что будущая вакцина от коронавируса не завершит пандемию. Кроме того, представители организации сомневаются, что она будет эффективна для всех групп населения, сообщает Daily Star.

"Я все время слышу, что вакцина завершит пандемию, очевидно, нет! Мы даже не знаем, поможет ли она всем группам населения. Сейчас мы видим какие-то оценки того, что она поможет одним, а другим нет. Конец пандемии - это момент, когда мы как сообщество научимся жить с этой пандемией. И это зависит от нас, в этом позитив", - заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Кроме того, ВОЗ прогнозирует рост числа смертей в странах Европы уже со следующего месяца. Причиной тому станет рост случаев заболеваемости COVID-19.-0-