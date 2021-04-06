ВОЗ: вакцинация от COVID-19 стартовала в 190 странах

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцинация от коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, уже началась в 190 государствах, при этом 86 стран получили вакцину через международный механизм COVAX. Эти данные привел сегодня на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

"В начале этого года я призвал все страны начать иммунизацию работников здравоохранения и других людей в первые 100 дней 2021 года. На этой неделе истекает 100 дней, и 190 стран и экономик приступили к вакцинации", - отметил глава ВОЗ. Он добавил, что COVAX уже поставил 36 млн доз в 86 государств и экономик, а на этой неделе их число может достигнуть 100.

По его словам, никто не должен быть оставлен в стороне в борьбе против коронавируса. "Нерешенность проблемы наращивания производства и равного распределения остается главным барьером на пути прекращения острой фазы пандемии", - отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.

ВОЗ придает большое значение механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для стран с невысокими доходами. По планам, к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от COVID-19.-0-