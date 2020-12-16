ВОЗ: вакцины от COVID-19 первого поколения остановят пандемию при высокой доле привитых

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первое поколение вакцин от нового коронавируса остановит пандемию только при высокой доле иммунизированного населения. Такое мнение высказала в среду представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу "Россия-24", сообщает ТАСС.

"Чем более высокая доля вакцинированных, тем быстрее будет снижаться число зараженных. Барьер вирусу будет большой, и вспышки будут меньше и меньше. Поэтому да, конечно, есть возможность", - сказала она, отвечая на вопрос, смогут ли вакцины первого поколения остановить пандемию.

Вуйнович отметила, что приоритетными для человечества являются проблемы общего доступа к вакцинам и их массовое производство. "ВОЗ работает с каждой страной, у которой есть сложности, чтобы разработать план по вакцинации", - добавила представитель Всемирной организации здравоохранения.

К вакцинации населения уже приступили США, Китай, Великобритания, Россия, Канада. Ряд стран планируют начать массово прививать людей в начале 2021 года, ЕС намерен это сделать до конца декабря.-0-