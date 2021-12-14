ВОЗ: вероятность повторного заражения омикроном может быть выше, чем другими штаммами

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможность повторного заражения омикрон-вариантом коронавируса может быть выше, чем другими вариантами. Об этом заявил сегодня на брифинге специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по управлению инцидентами Абди Махмуд, пишет ТАСС.

"Мы получаем много данных, - отметил Абди Махмуд. - В ЮАР мы видим, что случаи вторичного заражения гораздо более частотны". При этом он не исключает, что в других странах ситуация будет развиваться иначе. "Однако предварительные данные свидетельствуют о том, что повторное заражение вариантом омикрон более вероятно, чем другими вариантами, в том числе вариантом дельта, - отметил эксперт.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан добавил, что заболеваемость вариантом коронавируса омикрон может достигнуть своего пика через несколько недель. Вместе с тем он добавил, что вакцинация является одной из самых эффективных мер противодействия. "Представляется, что прививки дают определенный уровень защиты от омикрон-штамма", - подчеркнул Райан.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность. Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР.-0-