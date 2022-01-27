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27 января 2022, 20:24

ВОЗ: вопрос о возможной опасности вируса NeoCov для человека требует дальнейшего изучения

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27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос о том, представляет ли обнаруженный у летучих мышей в ЮАР коронавирус NeoCov риск для человека, требует дальнейшего изучения. Об этом заявили сегодня в женевской штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

Как отметили в ВОЗ, вопрос о том, будет ли представлять риск для людей выявленный в ходе исследования вирус, требует дальнейшего изучения. В организации добавили, что в мониторинге и реагировании на угрозу со стороны возникающих зоонозных вирусов налажено тесное сотрудничество с такими структурами, как Всемирная организация по охране здоровья животных, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций и Программа ООН по окружающей среде.

Сегодня поступили сообщения о предварительных выводах китайских ученых. Они выяснили, что найденный у летучих мышей в ЮАР коронавирус NeoCov - близкий родственник возбудителя ближневосточной лихорадки MERS, который может проникать в клетки примерно так же, как это делает SARS-CoV-2.

В ВОЗ сообщили, что ее специалистам известно об этой научной работе, поэтому организация благодарна исследователям за то, что они поделились своими результатами в препринте. "Животные, особенно дикие, являются источником более чем 75% всех новых инфекционных болезней человека, многие из которых вызваны новыми вирусами", - заявили в организации и напомнили, что коронавирусы часто обнаруживают у животных, включая летучих мышей, которые, как установлено, представляют собой природный резервуар для многих из этих вирусов.

Как отмечается в статье в электронной библиотеке bioRxiv, ученые из Китая выяснили, что NeoCov способен проникать в клетки примерно таким же образом, как это делает SARS-CoV-2. Появление всего одной мутации в его геноме сделает NeoCov опасным для человека. "Мы открыли первый пример того, как один из ближайших родственников вируса MERS-CoV использует рецептор ACE2 для проникновения в клетки легких летучих мышей. Появление всего одной мутации в ключевой части оболочки позволяет этому вирусу активно проникать и в клетки человека, причем на него не будут действовать антитела от MERS-CoV и SARS-CoV-2", - пишут исследователи.

NeoCov соединяется с ACE2 не тем путем, как это делают возбудитель COVID-19 и другие коронавирусы. Поэтому на вирус не действуют ни антитела от SARS-CoV-2, ни белковые молекулы, способные подавлять ближневосточную лихорадку MERS. Это, как считают ученые, может сделать патоген особенно опасным при его возможном проникновении в человеческие популяции.-0-

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