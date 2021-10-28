ВОЗ: впервые за два месяца в мире увеличивается заболеваемость и смертность от COVID-19

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев инфицирования коронавирусом и смертность от вызываемого им заболевания COVID-19 в мире увеличиваются впервые за два месяца, напоминая, что пандемия далека от завершения. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

"Общее количество случаев заражения и смертей от COVID-19 сейчас увеличивается впервые за два месяца", - сказал Тедрос Аданом Гебрейесус, объяснив это тем, что нынешний рост в Европе превосходит снижение в других регионах. "Это еще одно напоминание, что пандемия COVID-19 далека от завершения", - констатировал он.

Как подчеркнул глава ВОЗ, пандемия упорствует в значительной степени из-за того, что продолжает сохраняться неравный доступ к инструментам борьбы с пандемией. Он напомнил, что сейчас в странах с высокими доходами на душу населения применено в 80 раз больше тестов и в 30 раз больше вакцин, чем в государствах с низкими доходами.

В среду ВОЗ сообщила, что за минувшую неделю в мире более 2,9 млн человек заразились коронавирусной инфекцией и более 49 тыс. умерли, число новых случаев инфицирования увеличилось за семь дней на 4%, а летальных исходов - на 5%. В Европейском регионе рост заболеваемости и смертности составил за неделю соответственно 18% и 14%.

По данным ВОЗ на 27 октября, с начала пандемии в мире зарегистрировано 244 385 444 случая инфицирования коронавирусом и 4 961 489 случаев смерти.-0-

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