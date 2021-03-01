ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост заболеваемости COVID-19 в мире

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рост заболеваемости коронавирусом впервые за семь недель. Об этом заявил сегодня на брифинге генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

"Впервые за семь недель мы видим, что число случаев заражения увеличивается, - отметил он. - В четырех из шести регионов зафиксирован рост".

По данным ВОЗ, на прошлой неделе в мире было зарегистрировано более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом. За неделю до этого число заразившихся составило менее 2,5 млн.

"Мы работаем над тем, чтобы понять, в чем причина роста числа заражений, - подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус. - Частично это связано с ослаблением ограничительных мер, циркуляцией различных вариантов и потерей людьми бдительности".

Он добавил, что базовые меры общественного здравоохранения остаются основой для борьбы с коронавирусом. "Вакцины помогут спасти жизни, однако если страны полагаются исключительно на вакцины, они делают ошибку", - сказал гендиректор.

Также представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия-24" отметила, что "вторая волна не закончилась, хотя она хорошо идет на спад", при этом в некоторых странах наблюдается подъем заболеваемости.

Вуйнович подчеркнула важность соблюдения мер по защите от коронавируса, поскольку он быстро распространяется, а у населения еще не сформирован иммунитет. "Это значит, что недостаточно людей имеет иммунитет, чтобы не заболеть, и из-за этого, к сожалению, мы не можем говорить об окончании пандемии. Надо быть осторожными, прививаться, чтобы поднять этот специфический иммунитет, который позволит бороться против вируса каждому человеку. И когда достигнем где-то 75% (иммунной прослойки населения. - Прим. ТАСС), тогда можем говорить, что мы можем контролировать пандемию", - пояснила представитель организации.-0-