ВОЗ вторую неделю подряд фиксирует снижение заболеваемости COVID-19 в мире

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число новых случаев COVID-19 и летальных исходов в мире снижается вторую неделю подряд, однако до завершения пандемии еще далеко. Об этом заявил сегодня на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, сообщает ТАСС.

При этом глава ВОЗ подчеркнул, что "ситуация во многих странах продолжает вызывать обеспокоенность". По его словам, пандемия "не завершится нигде, пока она не завершится повсеместно".

Он поблагодарил доноров за финансирование плана реагирования на пандемию в 2020 году. "Вместе с тем план на 2021 год недофинансирован", - констатировал Тедрос Гебрейесус, подчеркнув, что это ограничивает возможности для реагирования ВОЗ на "возникающие горячие точки". "ВОЗ срочно нуждается в финансировании текущего плана реагирования, что позволит нам расширить поддержку странам", - сказал он.

Как сообщил глава ВОЗ, недавний всплеск заболеваемости коронавирусом в ряде стран сказался на поставках вакцин. К концу июня международный механизм COVAX столкнется с нехваткой 190 млн доз вакцины. На настоящий момент через этот механизм 124 страны и территории получили 65 млн доз. Такие поставки зависят от "выполнения обещаний странами и производителями", отметил Тедрос Гебрейесус. Он призвал производителей снабжать COVAX препаратами как можно быстрее, а страны с высокими доходами, которые уже обеспечили себя вакцинами, поделиться ими с другими государствами.

COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Он поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее богатых государств. Планируется, что к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин.-0-