13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступает за разработку большого числа вакцин от COVID-19, сообщил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

"Разработка вакцин - это долгое, сложное, рискованное и дорогостоящее дело. Подавляющее большинство вакцин находятся сейчас на ранней стадии разработки. Мир нуждается в многочисленных вакцинах-кандидатах различных типов", - отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ считает, что с созданием вакцины спрос на нее превысит предложение. По его мнению, повышенный спрос и соревнование за поставки уже приводят к "вакцинному национализму". В свою очередь это создает риск сильного роста цен.

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что на разработку средств борьбы с COVID-19 потребуется по меньшей мере $100 млрд.-0-