ВОЗ: за последний месяц выявлено больше случаев COVID-19, чем за полгода

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев заражения коронавирусом, выявленных за последний месяц, было больше, чем за первые шесть месяцев пандемии. Об этом заявил сегодня на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

"За четыре недели поступили сообщения о большем числе случаев COVID-19, чем за первые шесть месяцев пандемии, - сказал он. - В Европе и Северной Америке больницы и отделения интенсивного лечения заполняются или уже заполнены".

Гендиректор также обратил внимание на поступающие "хорошие новости об испытаниях вакцин" против коронавируса. Но необходимо "продолжать использовать имеющиеся инструменты, чтобы прерывать цепочки передачи инфекции и спасать жизни".

Глава ВОЗ подчеркнул, что пандемия напомнила человечеству о тесной связи всего живого на планете. "Невозможно защищать и продвигать здоровье людей, не уделяя внимание здоровью животных и окружающей среды", - констатировал он. Тем важнее объединить усилия мирового сообщества в борьбе с растущей устойчивостью болезнетворных микробов к лекарствам. Решением этой задачи будет заниматься группа высокого уровня, в которую вошли ВОЗ, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Всемирная организация по охране здоровья животных, а также представители правительств и частного сектора ряда государств, сообщил он.

Международная группа высокого уровня будет оценивать передовые методы в борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам на глобальном, региональном и национальном уровне, выступать с рекомендациями в сфере политики и законодательства по вопросам качества таких лекарств.-0-