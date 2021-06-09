ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире снизилась за неделю на 15%

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 млн случаев заражения коронавирусом и более 73 тыс. летальных исходов было зарегистрировано на минувшей неделе в мире. По сравнению с предыдущими семью днями заболеваемость снизилась на 15%, смертность - на 8%. Такие данные приведены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

С 31 мая по 6 июня в мире отмечено 3 016 005 новых заразившихся и 73 807 летальных исходов. По состоянию на 6 июня всего насчитывалось 172 673 097 случаев инфицирования и 3 718 944 случая смерти пациентов.

Заболеваемость снизилась на прошлой неделе в пяти регионах ВОЗ из шести, в том числе в Юго-Восточной Азии (на 31%) и в Европе (на 17%), вместе с тем значительный рост в Африке (на 25%). Смертность выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (на 19%), Северной и Южной Америке (на 4%), а также в Африке (на 2%), но сократилась в Европе (на 21%), Юго-Восточной Азии (на 21%) и Восточном Средиземноморье (на 1%).

В Европе за семь дней заразились более 368 тыс. человек и умерли более 8 тыс. В Северной и Южной Америке зарегистрировано более 1,1 млн новых случаев инфицирования и более 34 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 1 млн заразившихся, умерли более 23 тыс. человек.-0-