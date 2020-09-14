ВОЗ зафиксировала максимальный рост числа заразившихся коронавирусом в мире за сутки

14 сентября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 28,6 млн, увеличившись за 24 часа почти на 308 тыс., что является максимальным приростом за время пандемии. Согласно опубликованным в воскресенье данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло почти на 5,6 тыс. и превысило 917 тыс., сообщает ТАСС.

По состоянию на 11.00 мск 13 сентября, в мире были зарегистрированы 28 637 952 инфицированных и 917 417 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 307 930, число умерших увеличилось на 5 537.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 14 699 174. За сутки этот показатель вырос на 132 464. Число умерших там увеличилось на 3 308 и достигло 508 705. В регионе Юго-Восточной Азии зарегистрированы 5 377 062 заразившихся и 92 391 умерший. За 24 часа число инфицированных возросло на 101 119, умерли 1 270 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Европейский регион. Там количество инфицированных достигло 4 796 426, зафиксировано 225 494 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 48 921, умерших - на 367.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 6 386 832. Далее следуют Индия (4 754 356), Бразилия (4 282 164), Россия (1 062 811), Перу (716 670), Колумбия (702 088), Мексика (658 299), ЮАР (648 214), Испания (566 326) и Аргентина (535 705).-0-