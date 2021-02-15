ВОЗ зафиксировала минимум случаев коронавируса за сутки с октября 2020 года

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала за минувшие сутки 300 530 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым низким показателем с 7 октября 2020 года, сообщается на сайте ВОЗ.

Лидером по заражению является Европа, где зафиксировано 122 528 случаев заражения. На втором месте Северная и Южная Америка с 115 652 случаями инфицирования. В Юго-Восточной Азии за сутки зафиксировано 22 599 случаев COVID-19.

Всего с начала пандемии во всем мире заразились коронавирусом более 108,1 млн человек, 2,38 млн - умерли.-0-