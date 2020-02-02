ВОЗ зафиксировала первую смерть от коронавируса за пределами Китая

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала первую смерть от коронавируса за пределами Китая - на Филиппинах умер мужчина из Уханя, сообщило филиппинское отделение ВОЗ в Twitter.

На Филиппинах пневмония нового типа была подтверждена у двух человек. Оба - жители китайского Уханя. Один из заразившихся - 44-летний мужчина - скончался 1 февраля.

"Это первый зарегистрированный случай смерти от коронавируса за пределами Китая. Однако необходимо помнить, что этот человек приехал из Уханя", - сказал представитель ВОЗ на Филиппинах Раби Абейсингхе.

По последним данным, которые обнародовала Всемирная организация здравоохранения, коронавирусом в Китае заразились 14 380 человек. Из них 304 человека умерли. Вспышка в КНР квалифицирована как чрезвычайная ситуация международного масштаба. ВОЗ призывает принимать меры предосторожности, чтобы снизить риск заражения.-0-