ВОЗ зафиксировала распространение штамма COVID-19 "лямбда" более чем в 30 странах

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала распространение варианта коронавируса "лямбда" более чем в 30 странах. Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"Это относительно молодой вариант... Он циркулирует в ряде государств, в основном в Северной и Южной Америке, хотя до сих пор он был обнаружен более чем в 30 странах", цитирует ее слова РИА Новости.

Специалист отметила, что организация внимательно наблюдает за данным штаммом.