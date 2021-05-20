ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости COVID-19 в Европе с апреля на 60%

20 мая, Стокгольм /БЕЛТА - ТАСС/. Еженедельное количество случаев заболевания COVID-19 в Европе снизилось с 1,7 млн в середине апреля до около 685 тыс. новых случаев на прошлой неделе, что означает уменьшение на 60% за месяц. Об этом сообщил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене.

"Количество случаев в Европе в неделю снизилось с 1,7 млн в середине апреля до почти 685 тыс. новых случаев на прошлой неделе. Это уменьшение на 60% за месяц", - отметил он.

Клюге пояснил, что на прошлой неделе заболеваемость оставалась высокой в восьми странах региона - более 150 новых случаев на 100 тыс. человек. "Пандемия еще не закончилась", - пояснил он.

В ВОЗ считают, что в ближайшие месяцы отмена ограничительных мер и повышение мобильности людей может привести к увеличению числа случаев передачи инфекции в Европе. "Если социальные меры будут смягчены, как это в настоящее время делается в большинстве стран региона, необходимо удвоить усилия по тестированию и секвенированию, изоляции, отслеживанию контактов, карантину и вакцинации, чтобы сохранить контроль и обеспечить сохранение тенденций к снижению", - подчеркнул Клюге.-0-