ВОЗ заинтересована в российской вакцине "Спутник V" от COVID-19

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения сохраняет заинтересованность во включении российской вакцины "Спутник V" в список рекомендуемых для применения в чрезвычайных ситуациях. Об этом заявила сегодня на брифинге помощник генерального директора организации Марианджела Симао, сообщает ТАСС.

"Заинтересованность остается. У нас идет обмен информацией. Тут нужно посмотреть не только на результаты клинических испытаний, но и производственную практику и разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях. Необходимо иметь всю информацию", - сказала она.

Главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан это подтвердила: "Мы видели пресс-релиз, в котором, в числе прочего, отмечается, что вакцина показала высокую эффективность - в 95%. Но важно, чтобы все данные были предоставлены и рассмотрены регулярными органами с точки зрения предварительной квалификации и чрезвычайных разрешений".

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса на базе двух штаммов аденовируса, она получила название "Спутник V". Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи и прошел клинические испытания в июне и июле. 15 августа Минздрав РФ сообщил о начале производства препарата. Третий (пострегистрационный) этап клинических исследований российской вакцины начался 25 августа.-0-