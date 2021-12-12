ВОЗ заявила, что омикрон-штамм распространяется быстрее, чем "дельта"

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Омикрон-штамм имеет преимущества перед штаммом "дельта" в том, что касается роста, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

Этот вывод ВОЗ основывает "на имеющихся на настоящей момент ограниченных сведениях". Омикрон-вариант "распространяется быстрее, чем дельта-вариант, в Южной Африке, где циркулирование штамма "дельта" было низким". Вместе с тем, "как представляется, он распространяется быстрее, чем "дельта", также в других странах", где число случаев заражения штаммом "дельта" выше, - в таких, как Великобритания.

Предварительные данные говорят также о "снижении эффективности вакцин в отношении инфицирования и распространения" омикрон-штамма, констатировали в ВОЗ. Специалисты считают вероятным, что "омикрон" превзойдет дельта-вариант там, где имеется передача внутри общины".

В информационном бюллетене организации отмечается, что "по состоянию на 9 декабря 2021 года случаи заражения людей этим вариантом были выявлены в 63 государствах всех шести регионов ВОЗ".

Эксперты вместе с тем обращают внимание на ограниченный объем сведений о тяжести протекания болезни при заражении "омикроном". Предварительные данные, полученные из ЮАР, говорят о том, что заболевание может быть менее тяжелым, чем при инфицировании дельта-штаммом, поскольку большинство случаев заболевания в этой стране являются "легкими или асимптоматичными". Вместе с тем в ВОЗ подчеркивают: "Пока остается неясным, в какой степени "омикрон" может быть по своей сути менее вирулентным". В этой связи эксперты считают необходимым получение дополнительной информации, чтобы "понять профиль его тяжести".