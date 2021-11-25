ВОЗ заявила, что вакцина спасла жизни почти 470 тыс. людей старше 60 в 33 странах Европы

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прививки от коронавируса позволили спасти 469 186 жизней в возрастной группе 60 лет и старше в 33 странах Европейского региона Всемирной организации здравоохранения. Такую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на результаты нового исследования Европейского регионального бюро ВОЗ и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

В оценке не учитывались жизни, спасенные вакцинацией в возрастной группе младше 60 лет, и жизни, спасенные в результате косвенного воздействия вакцинации из-за сокращения передачи коронавируса. Исследование проводилось в 23 странах ЕС, а также в Исландии, Норвегии, Великобритании (Англия и Шотландия), Швейцарии, Северной Македонии, Черногории, Молдавии, на Украине и в Израиле.

"COVID-19 привел к огромному количеству погибших в нашем регионе, но теперь мы можем категорически сказать, что без вакцины COVID-19 как инструмента сдерживания этой пандемии погибло бы гораздо больше людей, - приводятся в сообщении слова директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге. - В некоторых странах число погибших было бы вдвое больше, чем сейчас, без вакцин. Поэтому критически важно, чтобы все государства-члены в Европейском регионе как можно скорее достигли высокого уровня охвата людей из групп риска".-0-