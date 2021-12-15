ВОЗ заявила о снижении смертности от коронавируса в мире за неделю

В Берне активисты зажгли около 12 000 свечей в память о жителях Швейцарии, умерших от коронавируса. Фото из архива EPA

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 4 млн человек заразились COVID-19 в мире за прошедшую неделю, почти 47 тыс. умерли. Как сообщила сегодня в эпидемиологическом бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), количество новых случаев инфицирования снизилось на 5%, а летальных исходов - на 10% по сравнению с предыдущими семью днями, информирует ТАСС.

"Число как новых случаев заражения, так и смертей снизилось за прошлую неделю по сравнению с предшествующей неделей на 5% и на 10% соответственно", - рассказали в ВОЗ. С 6 по 12 декабря было выявлено 4 000 817 инфицированных и зарегистрирован 46 961 летальный исход.

На Европу приходится 65% зафиксированных за семь дней случаев заражения и 60% смертей: отмечено снижение заболеваемости на 7%, смертность уменьшилась на 3%. Значительный рост заболеваемости зарегистрирован в Африке (на 111%). Заметно меньше случаев инфицирования было на минувшей неделе в Америке (на 10%), Юго-Восточной Азии (на 10%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 7%). Смертность выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (на 4%), но сократилась в Юго-Восточной Азии (на 50%), Америке (на 14%), Восточном Средиземноморье (на 3%) и Африке (на 1%).

О самом большом числе зараженных за неделю известно в США (674 019). Далее идут Германия (351 738), Великобритания (350 340), Франция (335 972) и Россия (215 283).

Доминирующий в мире штамм дельта за последние 60 дней был обнаружен в 99,2% анализов, омикрон - в 0,4%. В организации отмечают, что выявленный в 77 государствах омикрон-штамм имеет преимущества роста перед дельта-штаммом. Он быстрее распространяется не только в Южной Африке, где циркулирование дельта было низким, но также, судя по всему, там, где много случаев заражения дельта-вариантом, в частности в Великобритании. Эксперты со ссылкой на предварительные данные указывают, что вакцины менее эффективны в защите от омикрона, а риск повторного заражения этим штаммом выше, чем другими. "В целом риск, связанный с этим новым вариантом, вызывающим обеспокоенность, остается очень высоким", - говорится в документе.

По данным, поступившим в ВОЗ на 14 декабря, в мире с начала пандемии было зарегистрировано 270 031 622 случая заражения и 5 310 502 умерших. Число заразившихся выросло за сутки на 395 564, летальных исходов - на 5312. Больше всего подтвержденных случаев заражения зафиксировано в США - 49 629 855. Далее следуют Индия (34 703 644) и Бразилия (22 167 781). Летальных исходов больше всего в США - 790 920, затем в Бразилии (616 251) и Индии (475 888).-0-