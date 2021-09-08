ВОЗ заявляет, что пандемия коронавируса далека от завершения

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия коронавируса будет продолжаться еще очень долго, вопрос на данный момент заключается в том, как скоро может быть отменена чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, сообщает ТАСС.

"Ожидаю, что вирус будет передаваться еще долгое время. Вопрос заключается в том, как долго будет сохраняться чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. Это определяется тем, сколько людей тяжело переносят заболевание, сколько людей убивает вирус и в какой степени мы контролируем его передачу", - отметил представитель ВОЗ.

"Если мы сможем избавиться от госпитализации и смертности и если сможем сдерживать распространение на низком уровне, тогда чрезвычайная ситуация в области здравоохранения может быть отменена. Но исчезнет ли вирус? Нет. Это реальность. Этот вирус останется с нами", - подчеркнул Майкл Райан.

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове также заметила, что пандемия еще далека от завершения. "Мы определенно еще в центре пандемии. Конечно, мы все хотим, чтобы она закончилась как можно скорее. Некоторые даже ведут себя, как будто она завершилась. Но она не завершилась", - отметила Мария ван Керкхове.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в мире превышает 219 млн. Число летальных исходов составляет более 5,5 млн.-0-