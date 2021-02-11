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11 февраля 2021, 15:07

ВОЗ заявляет о снижении заболеваемости COVID-19 в странах Европы

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11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заболеваемость COVID-19 и число жертв коронавируса в Европе уменьшается, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook.

"Несмотря на то, что каждую неделю в Европейском регионе регистрируется более миллиона случаев инфицирования, общая заболеваемость COVID-19 снижается в течение четырех недель подряд, а в течение двух недель уменьшилось число новых смертей", - отметил Ханс Клюге.

По данным из почти 20 стран, количество госпитализаций из-за COVID-19 снизилось с 13 до 11 на 100 тыс. человек в период с 18 по 31 января, добавил Ханс Клюге. При этом, по его словам, вызывает озабоченность распространение мутировавших вариантов коронавируса. Так, об обнаружении южноафриканского штамма сообщили в 19 странах Европы.

Глава Европейского бюро предупредил об опасности слишком быстрой отмены ограничительных мер. "Я должен повторить, что решения об отмене мер общественного здравоохранения и социальных мер должны подкрепляться данными, основанными на эпидемиологической оценке и возможностях системы здравоохранения. Критерии должны быть основаны на доказательствах, а не на наблюдениях за относительным прогрессом", - подчеркнул он.

Согласно последним данным, около 1,5% населения Евросоюза в течение полутора месяцев сделали прививку от коронавируса. Количество введенных доз вакцины превысило количество зарегистрированных случаев - 41 млн доз по сравнению с 36 млн случаев инфицирования.

"Вакцинация в ЕС стартовала 27 декабря. К настоящему моменту в среднем в Евросоюзе приходится по три укола на 100 человек, хотя ситуация серьезно различается между странами сообщества", - отметил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони. Это соответствует 1,5% полноценно привитых двумя дозами вакцины.

Еврокомиссар подчеркнул, что ситуация с пандемией в Евросоюзе остается нестабильной и труднопредсказуемой. Паоло Джентилони не исключил, что отдельные целевые ограничительные меры могут оставаться в силе и в 2022 году.

Паоло Джентилони не исключил также и возможности позитивного развития ситуации, включая экономический эффект от инновационных инвестиций в новые отрасли экономики, которые начали развиваться в условиях пандемии. Он также заявил, что Еврокомиссия в своем зимнем прогнозе исходит из выполнения задачи вакцинации 70% взрослого населения ЕС к лету 2021 года, которую установила ее председатель Урсула фон дер Ляйен.

По данным ВОЗ на 10 февраля, в 17 государствах и территории Европейского региона заболеваемость за 14 дней составила более 400 зарегистрированных случаев на каждые 100 тыс. человек.-0-

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