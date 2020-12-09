ВОЗ зарегистрировала более 546 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мире насчитывается уже более 67,78 млн людей, заразившихся коронавирусом, их количество увеличилось за 24 часа более чем на 546 тыс. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

По состоянию на 18:22 9 декабря ВОЗ зарегистрировала 67 780 361 инфицированных и 1 551 214 умерших. Число заразившихся возросло на 546 703, умерших - на 10 132.

Более 43% всех случаев заражения за минувшие сутки припадает на Северную и Южную Америку (238 792), на втором месте - Европа (221 551), на третьем - Юго-Восточная Азия (43 803).

В лидерах по заболеваемости среди стран США - 14 755 996. Далее следуют Индия (9 735 850), Бразилия (6 623 911), Россия (2 541 199), Франция (2 269 668), Италия (1 757 394), Великобритания (1 750 245), Испания (1 702 328), Аргентина (1 466 309), Колумбия (1 377 100), Германия (1 218 524) и Мексика (1 182 249).-0-