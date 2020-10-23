ВОЗ зарегистрировала рекордный рост случаев коронавируса за сутки

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мире зафиксировано более 41,57 млн подтвержденных случаев коронавируса. За 24 часа это число увеличилось на 445 тыс., что представляет собой новый рекорд роста заболеваемости за сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные сегодня данные Всемирной организации здравоохранения.

До сих пор рекордным считался суточный рост в 429 тыс. заразившихся, зафиксированный 22 октября. Кроме того, количество летальных исходов за сутки выросло более чем на 6,5 тыс., приблизившись к 1,135 млн.

В Европейском регионе ВОЗ за сутки было выявлено около 214 тыс. новых случаев COVID-19. На втором месте - Северная и Южная Америка (почти 133 тыс. случаев), на третьем - Юго-Восточная Азия (около 66 тыс.).

Больше всего инфицированных, по информации ВОЗ, зарегистрировано в США - 8,2 млн. Далее следуют Индия (7,7 млн), Бразилия (5,2 млн), Россия (1,48 млн), Аргентина (1 млн), Испания (1 млн), Колумбия (981 тыс.), Франция (968 тыс.), Перу (876 тыс.), Мексика (867 тыс.), Великобритания (810 тыс.) и Южная Африка (710 тыс.).

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.-0-