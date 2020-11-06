Возбуждено уголовное дело о подготовке к свержению власти перед выборами в Грузии

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Служба госбезопасности Грузии возбудила уголовное дело в связи с подготовкой к свержению власти перед парламентскими выборами, которые состоялись 31 октября. Заявление СГБ цитирует ТАСС.

Как уточняется в документе, "основанием для начала расследования послужила оперативная информация, которая поступила в департамент государственной безопасности. Согласно этим данным, конкретные лица в случае нежелательного для них результата на парламентских выборах планировали свержение власти насильственным путем". Для этого комплектовались мобильные группы из бывших правоохранителей и военных.-0-