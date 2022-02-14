Воздушная блокада. Международные авиакомпании начали отменять авиарейсы в Украину

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нагнетание ситуации вокруг Украины может сильно ударить по украинскому авиарынку уже в ближайшие дни, сообщает издание "Страна".

По данным издания, пул крупнейших международных страховых компаний сегодня готовится объявить о том, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной.

"Большинство бортов и у украинских, и у иностранных авиакомпаний не являются их собственностью, а берутся в оперативный лизинг. Лизингодатель требует оформления страховки на сумму стоимости самолета плюс 10% ($10-100 млн) для покрытия возможных рисков. Кроме этого, по международному законодательству, авиакомпания должна страховать гражданскую ответственность, для европейского рынка стоимость такой страховки составляет $550 млн в год. Без последней попросту нельзя поднимать самолеты в небо. Если она не обеспечивается, авиакомпания не имеет права летать", - пояснил руководитель консалтингового агентства Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

Отсутствие гарантий по страхованию означает, что авиаперевозки в Украине могут полностью остановиться. Это фактически блокада - самолеты (как минимум те, которые находятся в лизинге) не смогут ни влетать в Украину, ни вылетать из нее.

Как сообщил "Стране" источник на страховом рынке, крупнейшие британские страховые компании, у которых перестраховываются другие страховщики, 13 февраля разослали всем лессорам мира (собственники самолетов, которые отдали их в лизинг авиакомпаниям) официальное письмо, что через 48 часов перестает действовать страховое покрытие в Украине и над Украиной для любого воздушного судна. "Ни один самолет не вылетит из Украины и не влетит в Украину примерно с середины дня понедельника", - сообщил источник.

В самих авиакомпаниях эту тему пока комментировать не спешат. Но, по сути, воздушная блокада Украины уже началась. Самолет SkyUP рейсом из Фуншала (Португалия) в Киев не впустили в Украину, и он был вынужден сесть в аэропорту Кишинева. Оттуда пассажиров, а их около 200, будут доставлять домой на автобусах.

В SkyUP заявили, что лизингодатель самолета - ирландская компания - ввел немедленный запрет на влет самолета в воздушное пространство Украины. Причем этот запрет настиг самолет уже в воздухе и перевозчик стал срочно искать, где посадить борт.

Голландская авиакомпания KLM также прекратила полеты в Украину. "Выбор безопасных и оптимальных маршрутов - неотъемлемая часть нашей повседневной практики. KLM ежедневно отслеживает и оценивает ситуацию в Украине. С 2014 года не летаем над восточными областями Украины и Крымом. Также недавно было принято решение не оставлять наш экипаж на ночь в Киеве, а немедленно лететь обратно", - сказал пресс-секретарь компании KLM Марьян Роземейер. Когда компания возобновит рейсы в Киев, пока неизвестно.

Немецкая авиакомпания Lufthansa рассматривает возможность приостановить полеты в Украину вслед за нидерландской KLM, но решение пока не принято. Об этом сообщил представитель авиаперевозчика.

"После заявления KLM о прекращении работы в Украине и массовом отзыве работников посольств страховой рынок занервничал. Иностранцы-перестраховщики готовятся снять гарантии, могут оставить окончательное решение за страховщиком, но те вряд ли станут брать на себя такую ответственность. Да и авиакомпании вряд ли будут рисковать пассажирами и самолетами. Поэтому мы увидим в прямом смысле пустое небо - не будут летать ни украинские, ни иностранные авиакомпании", - говорит глава Ассоциации страховщиков Украины Вячеслав Черняховский.

Тем временем за пределами Украины сейчас находятся тысячи украинцев, которым нужно вернуться домой. В случае запрета влетать в украинское воздушное пространство им придется добираться "на перекладных". Источник "Страны" на авиарынке говорит, что из возможных пунктов посадки самолетов перевозчики рассматривают аэропорты Восточной Европы.

По его словам, авиакомпании сейчас продумывают схему - как продолжать летать, несмотря на воздушную блокаду. Вариантом может быть вылет из аэропорта Восточной Европы, а уже туда украинские пассажиры будут вынуждены добираться на автомобилях или автобусах. Сложно сказать, насколько востребованными будут такие рейсы, ведь сначала нужно будет ехать больше тысячи километров на авто и стоять на границе.

К слову, что касается автобусов по международным направлениям, то они пока курсируют по расписанию. Как говорит глава Ассоциации пассажирских перевозчиков Игорь Житинский, пока нет никакой информации, которая бы указывала на возможные проблемы с перевозками.

Но проблемы могут быть. По словам Вячеслава Черняховского, возможны проблемы в целом со страхованием в Украине. Если территорию признают опасной, страховки попросту перестанут действовать. А без страхования гражданской ответственности перевозчика не пропустят через границу.-0-