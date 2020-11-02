Воздушное сообщение в Европе зимой может сократиться на 75%

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем воздушных перевозок в Европе этой зимой может составить всего 25% от нормального уровня, в зависимости от того, как будет развиваться пандемия COVID-19. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири, сообщает Reuters.

Комментируя данные Европейской организации по безопасности воздушной навигации Eurocontrol о возможном снижении объема авиаперевозок зимой в два раза, О'Лири отметил, что этот прогноз, на его взгляд, является слишком оптимистичным. "Думаю, сокращение объема перевозок будет существеннее. Вероятно сокращение на 60, 70, может быть, 75%", - заявил эксперт.

По информации Международного совета аэропортов (ACI), в свете кризиса отрасли из-за пандемии коронавируса в сентябре пассажиропоток в Европе сократился на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а с января европейские воздушные гавани недосчитались около 1,29 млрд пассажиров, сообщает ТАСС.-0-