Воздушный шар упал в Германии, пострадали 11 человек

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Марсберге (Германия) при падении воздушного шара пострадали 11 человек, сообщает немецкая газета
По данным полиции, в метре над землей воздушный шар был захвачен порывом ветра и перевернулся. От горелки, нагревавшей воздух в воздушном шаре, загорелась корзина.
Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.-0-
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