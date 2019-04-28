Возле аэропорта Хитроу возник крупный пожар

Фото со страницы столичной пожарной службы в Instagram

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный пожар возник 28 апреля на складе в пригороде Лондона Вест-Дрейтон вблизи лондонского аэропорта Хитроу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный на официальном сайте столичной пожарной службы.

На место происшествия выехали шесть пожарных расчетов.