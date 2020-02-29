Возле Астрахани потерпел крушение вертолет

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет потерпел крушение 28 февраля вечером в Наримановском районе Астраханской области. Об этом сообщает ТАСС.
По предварительной информации, в вертолете находился один пилот. Вертолет марки Robinson принадлежит ООО "Аэросоюз Волгоград".
В результате происшествия погиб пилот. Больше людей на борту не было.
Пока местонахождение вертолета не установлено. Вертолет летел из Камызякского района в Волгоград.
По данным МЧС, к месту чрезвычайной ситуации дополнительно выдвинулась аэромобильная группа главка в составе 12 человек и четырех единиц техники.-0-